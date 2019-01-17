KAYÜ Rektörü Karamustafa'dan Özvatan Belediyesine ziyaret

KAYSERİ, () - KAYSERİ Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir’i makamında ziyaret etti.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Belediye Başkanı Halit Demir, Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa’ya, ilçeleri ve ilçelerinde yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Ayrıca ziyarette Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ile Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, bölgesel kalkınma çerçevesinde, Kayseri Üniversitesi ile Özvatan Belediyesi’nin ilçede ortak yapabileceği projeler konusunda fikir alış verişinde bulundu. Ziyaretin sonunda ise Belediye Başkanı Halit Demir ile Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, ilçeyi gezdi.

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