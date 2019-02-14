KAYÜ'de 'Otomotiv Sektörünün Dünü, Bugünü, Yarını' paneli

KAYSERİ, () - KAYSERİ Üniversitesi (KAYÜ) Meslek Yüksekokulu Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Bölümü tarafından '2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Etkinlikleri' kapsamında 'Otomotiv Sektörünün Dünü, Bugünü, Yarını' konulu panel düzenlendi.

Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen panele Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Derviş Boztosun, Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ercan Karaköse’nin yanı sıra çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı. Panelin açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Derviş Boztosun, otomotiv sektörünün önemli bir sektör olduğunu belirtti.

Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ercan Karaköse de konuşmasında, okul olarak 2019 yılında düzenleyecekleri etkinlikleri Prof. Dr. Fuat Sezgin yılı etkinlikleri kapsamında yaptıklarını söyledi. Otomotiv sektörünün önemine değinen Prof. Dr. Karaköse, "Tekerleğin icadı ile başlayan otomotiv sektörü oldukça büyük bir sektör. Yedek parça, akaryakıt ve sigortadan ulaşıma kadar pek çok sektörü beslemektedir. Son dönemde üretime geçilmesi planlanan tamamen yerli otomobiller, Türkiye’de büyük bir ivme kazandırması bekleniyor." diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından panele geçildi. Oturum Başkanlığını Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ercan Karaköse’nin yaptığı oturumda, konuşmacılar, 'Otomotiv Sektörünün Dünü, Bugünü, Yarını' konusunda sunumlar yaptı.

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