KAYSO“Tek yürek olalım''

KAYSERİ, () - KAYSERİ Sanayi Odası (KAYSO) Ekim ayı meclis toplantısında konuşan Başkan Mehmet Büyüksimitci, " Hepimiz tek yürek ve tek ses olursak, enflasyonla mücadelede de netice alacağımıza eminiz" dedi.

KAYSO meclis salonunda yapılan Ekim ayı toplantısına, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ve KAYSO üyeleri katıldı. Toplantıda konuşan Başkan Büyüksimitci, son dönemde döviz kurlarında yaşanan olağandışı hareketliliğin de etkisiyle enflasyon oranın çift hanelere çıktığını, bununda hem alım gücünü düşürdüğünü, hem de firmaları olumsuz etkilediğini belirterek, bu manada Bakan Berat Albayrak’ın başlattığı Enflasyonla Mücadele Programını son derece önemli bulduklarını ve desteklediklerini söyledi. Enflasyonla mücadeleye tam destek adına gerekli çalışmaları başlattıklarını açıklayan Başkan Büyüksmitici, “Bu konuda Türk özel sektörü, devletimizle birlikte topyekûn bir duruş sergilemek suretiyle, elini taşın altına koyarak, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Sn. Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB ‘a bağlı 81 il ve 160 ilçedeki Odalarımız ve Borsalarımızla kampanyaya tam destek vereceklerini açıkladı. Bizde bu kapsamda üyelerimizin en geniş şekilde katılımı için gerekli çalışmaları başlattık” dedi.

Enflasyonla mücadeleye toplumun tüm kesimlerinin ne kadar güçlü destek olursa, etkisinin de o kadar büyük olacağını vurgulayan Başkan Büyüksimitci, “Reel sektörden finans sektörüne, kamudan vatandaşlarımıza kadar, tüm Türkiye olarak aynı hedefe kenetlenmeliyiz. Hepimiz tek yürek ve tek ses olursak, enflasyonla mücadelede de netice alacağımıza eminiz” diye konuştu.

Bu dönemde çok kötü davranış sergileyen bankalar olduğunu açıklayan Başkan Büyüksimitci, “Başta Eximbank olmak üzere devlet bankalarımız ve bir takım özel sektörden bankalarımız piyasaların fonlanması adına çok sıkı duruş sergilediler. Biz kendilerine teşekkür ediyoruz. Bunun yanı sıra çok kötü davranış sergileyen bankalar oldu. Bu günlerde kötü davranış sergileyen bankaların iyi günlerde yanımızda yeri yok. Bunu da açık ve net bir şekilde söylemek istiyorum. Anlamsız şekilde garip tutumlar içerisine girenler oldu. Bu zor günlerde herkesin birbirine destek olması gerektiğini düşünüyoruz. Biz aynı gemideyiz. Gemi su alırsa hepimiz batarız” dedi.

İhracat rakamları hakkında bilgi veren Başkan Büyüksimitci, Kayseri’nin 2018 yılı Eylül ayı ihracatının geçtiğimiz yılın Temmuz ayına göre yüzde 39,5 arttığını söyledi. 2018 yılının ilk 9 ayında Türkiye’nin ihracatının 12,3 artarken, Kayseri’nin ihracatının yüzde 18,5 oranında arttığını, makine ve aksamları sektörünün ilk 9 ayda yüzde 65,6 artış ile Kayseri'de ihracatını en çok arttıran sektör olduğunu açıkladı.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ise, yeni teknoparkları OSB'lerin içinde kurmayı amaçladıklarını ifade ederek, "Biz kampüste üniversite değil, sahada üniversite istiyoruz. Bunun hedefindeyiz ve bunu da bilerek söyledim. Üniversitemizi sahaya açmak istiyoruz. Sahadan kastımız ise Kayseri Sanayi Odası ile Ticaret Odası ile Kayseri Organize Sanayi Bölgesi ile Kayseri’ye ne katabiliriz, Türkiye’ye ne katabiliriz bunun derdinde ve çabasında olacağız. Bunun için de ortak çalışmamız çok önemli. Eğer üniversiteyi büyüteceksek, Kayseri’ye hizmet edeceksek bu ancak ortak çalışma ile olur. Teknoparklar sanayinin içinde olmalı. Bizim hocalarımız, üniversitemiz katkı sağlamaya çalışıyor ama bu başarı sahada olur. O nedenle biz OSB’lere de girmek istiyoruz. Öğretim üyelerimizin sanayicilerimizi gezerek fikirler sunmalarını istiyoruz. Burada risk almak çok önemli. Katma değeri yüksek ürünlere geçmek için sanayicimizin de risk alması gerekiyor" diye konuştu.

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