KAYSO'da "Endüstri 4.0 Semineri"  

KAYSERİ, () - KAYSERİ Sanayi Odası (KAYSO) ve FESTO KUKA SİCK işbirliğinde üyelerimize yönelik “Endüstri 4.0 Semineri” düzenlendi.

Kayseri Sanayi Odası’nda düzenlenen seminerin açılış konuşmasını yapan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, konusunda dünya lideri bir kurumla program yapıyor olmanın son derece memnuniyet verici olduğunu belirterek, seminere kalabalık bir ekiple katılım yapmalarından dolayı FESTO grubuna teşekkür etti.

Endüstri 4.0’ı yakalamamızın yolunun eğitimden geçtiğine vurgu yapan Başkan Büyüksimitci, “Endüstri 4.0’ı yakalamamız içim eğitimde de Eğitim 4.0’a geçmeliyiz. Mevcut klasik mesleklerle biz bu işin altından kalkamayız. Bu işi yönetebilecek mühendislere, teknik personele ihtiyacımız olacak. Biz genç nesili bu yönde eğitemezsek, daha önce endüstri devrimini kaçırdığımız gibi bunu da kaçırırız. Hem ülke olarak hem Kayseri olarak bunu kaçırma lüksümüz yok. Bunu da kaçırırsak geri kalmış ülkeler ligine düşer ve hayatımızı orada devam ettiririz. Dolayısı ile bu dönüşümü yapmamız lazım” dedi.

Kayseri’deki firmaların büyük çoğunluğunun Endüstri 2.0 ile Endüstri 3.0 arasındaki firmalardan oluştuğunu ifade eden Başkan Büyüksimitci, Kayseri’de Endüstri 3.0’ı tamamlamış firmaların sayısının iki elin parmakları kadar olduğunu belirterek, bu konuda gayret eden firmalar olduğunu ancak bu işi topyekûn yapabilmek için dünyaya ayak uydurmak gerektiğini söyledi.

Tüm bu konularda kendilerinin de Sanayi Odası olarak bir takım çalışmalar yaptıklarını aktaran Başkan Büyüksimitci, “Sanayi Odası’nın yönetimini oluştururken, teknoloji ile iç içe olan, çok fazla yurt dışına giden, genç ve vizyonu genç arkadaşlarımızın mutlaka yönetimde olmasını, bizleri de geliştirmesini, şehrimizin sanayisine katkıda bulunmasını istedik. Çok yoğun olmalarına rağmen ciddi bir çalışma yapıyorlar. Kayseri ile ilgili, gelecek vizyonu ortaya koymak adına, çok basit diyebileceğimiz konular dahil, ileride nerede olmak istediğimizi görmek adına yol haritası çıkarıyorlar, bir stratejik plan hazırlıyorlar. Eğitim ayağından, yeni üretim alanlarına, Ar-Ge’lere, yüksek ve orta teknoloji anlamında ne yapabileceğimize dair bir çalışma yaptılar. Bu çalışmamızda tamamlanınca sizlerle de paylaşacağız” diye konuştu.

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