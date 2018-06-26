KAYSO Başkanı Büyüksimitci'den KGC'ye ziyaret

KAYSERİ, () - KAYSERİ Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitci ve yönetim kurulu üyeleri Kayseri Gazeteciler Cemiyeti (KGC) Başkanı Vali Altınkaya'yı ziyaret etti.

Yapılan ziyaret nedeniyle duyduğu memnuniyeti dile getiren KGC Başkanı Veli Altınkaya, yerel basınla ilgili bilgiler verdi. KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci ise, "Yoğunluk yaşadığımız günleri artık geride bıraktık. Bundan sonra geçim için planlar yürütüyoruz. Kayseri Sanayi Odası olarak bin 400 üyemiz var. Ciddi şekilde sanayi ve sanayici gelişiyor. Sizin yapmış olduğunuz mesleğin bizlere yakın olması sanayicilerimizi gururlandırıyor. Birçok konularda sizlerle istişareler yapıyoruz. Bunun çok faydasını görüyoruz. Bu konuda desteklerinizden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

24 Haziran seçimlerine de değinen Büyüksimitci, " Hem Cumhur ittifakından hem de Millet ittifakından seçilenlere hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Ülkemizin önünün açık olduğuna inanıyoruz. Bundan sonra gündemin ekonomi ve sanayi olmasını gerektiğine inanıyoruz. Çok hızlı bir şekilde bu işleri geride bırakıp hep birlikte konsantre olup bu ülke için üretmeye ve ihracat yapmaya konsantre olmalıyız" diye konuştu.

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