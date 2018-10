Kayseri’ye Azeri kardeş

KAYSERİ, () - AZERBAYCAN Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Necibe Nesibova, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i ziyaret etti. Ziyarette 2 kardeş ülkenin ilişkilerinin daha da geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Necibe Nesibova, her 2 ülke arasındaki ilişkileri ilerletme arzusunda olduklarını ifade ederek, “Kardeş ülkemizin her köşesindeki insanlarımızla kardeşliğimizi pekiştirmek istiyoruz” dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de her zaman “İki devlet tek millet” ana prensibinde hareket ettiklerini belirtti. Karşılıklı kardeşlik ilişkisine çok önem verdiklerini ve kardeş şehir ilişkisi kurulmasıyla ilgili hafta sonu Haydar Aliyev öğrenci yurdunun açılışı için şehrimize gelen Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Hasanov ile görüştüklerini dile getiren Başkan Çelik, “Bakü’nün yanındaki Sumgayıt şehri ile kardeşlik konusunda yazışmalara başlayacağız. Bunun yanında ekonomik olarak da ilişkilerin geliştirilmesi lazım. Ekonomi her zaman politikanın önünde gitmiştir. Bu ilişkileri geliştirirsek iki tarafın da yararına olacaktır. Kayseri Ticaret ve Sanayi Odaları ile muhataplarını köprü vazifesi görerek bir araya getirebiliriz” dedi.

Eğitim Müşaviri Nesibova’ya ziyareti sırasında Kayseri’deki üniversitelerde öğrenim gören Azeri öğrenciler de eşlik etti. Kayseri’de eğitim gören yabancı öğrencilere bakışını dile getiren Başkan Çelik, “Bu öğrenciler aynı zamanda bizim de evlatlarımız. Bunlar ömür boyu Kayseri’nin fahri temsilcileri gibi bizi anlatacaklar. İyi intiba ile ayrılırlarsa iyi anlatırlar” diye konuştu.

FOTOLU