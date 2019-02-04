Kayserigaz, iç tesisat firmalarıyla bir araya geldi

KAYSERİGAZ, abonelerine daha iyi hizmet vermek amacıyla çalıştığı iç tesisat firmaları ile bir araya geldi.

KayserigazWın yetkilli iç tesisat firmaları ile 2018 yılı çalışmalarının değerlendirildiği toplantı, Kayserigaz’ın yeni binasında bulunan konferans salonunda düzenlendi. Toplantıda abonelere daha iyi hizmet vermek adına 2018 yılındaki işlemlerin analizleri yapıldı. Verilen hizmetin kalitesinin arttırılması için alınacak tedbirler belirlendi. Ayrıca toplantıda yetkili iç tesisat firmalarına sektördeki değişiklikler ve güncellemeler hakkında bilgi verildi.

Abonelere güvenli gaz arzında sürekliliğin sağlanabilmesi için bu toplantıların gerekliliğine dikkat çeken Kayserigaz İç Tesisat Yöneticisi Mehmet Onur Aydın, "Abonelerimizi mağdur etmemek ve onlara daha kaliteli hizmet verebilmek için önceki yılların değerlendirmesini yapmak bizim için çok önemli. Bu çalışmalar sayesinde Kayseri halkına verdiğimiz hizmetin kalitesini sürekli arttırıyoruz. Sunduğumuz profesyonel ve teknolojik hizmetleri daha da çeşitlendirerek abonelerimize çağın gerekliliklerine uygun yeni hizmetler sunmaya devam edeceğiz" dedi.

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