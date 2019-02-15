Kayserigaz iç denetçilerine ISO 45001 eğitimi

KAYSERİGAZ İç Tetkik Ekibi, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) alanında uluslararası geçerliliğe sahip ilk yönetim sistemi standardı olan 'ISO 45001' iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi iç denetim eğitimini alarak 'ISO 45001 iç denetçisi' olma hakkı kazandı.Kayserigaz, ISO 45001 standardının yürürlüğe girmesi ile kullanımdan kaldırılacak olan OHSAS 18001 standardından geçişi tamamlamak üzere çalışmalarını itinayla yürütüyor. Bu kapsamda Kayserigaz İç Tetkik Ekibi aldığı eğitimde ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile ilgili yeni gereklilikler hakkında bilgi edindi. Önümüzdeki günlerde iç denetimlerini gerçekleştirmeye başlayacak olan ekip, eğitim sonrasında yapılan sınavı başarıyla tamamladı.Liderlik, risk önleme, yenilik ve sürekli iyileştirme konuları ve İş sağlığı ve güvenliğinin çalışanlara karşı nasıl yönetilmesi gerektiğine de ışık tutan ISO 45001, kuruluşun olumlu veya olumsuz tesir edebilecek önemli etkenleri tam olarak kavramasını sağlamayı amaçlamaktadır.Kayserigaz İSG performansını stratejik planlamasında göz önünde bulundurmaktadır. Kurumsal İSGYS kültürünü yönetmek ve teşvik etmek amacıyla çalışanları aktif olarak yönlendirdiklerini belirten Kayserigaz Yönetim Sistemleri Birim Yöneticisi Işıl Akkoç ‘‘Çok tehlikeli iş sınıfında olan Kayserigaz’da kuruluşundan bu yana OHSAS 18001’in gereklilikleri büyük bir titizlikle ve tüm çalışanlar tarafından içselleştirilerek yerine getirildi. ISO 45001’e geçiş kapsamında iç denetçilerimize verdiğimiz eğitimleri ve iç denetçilerimiz tarafından yapılan denetimleri iyileştirme fırsatı olarak görüyoruz ve İSGYS faaliyetlerini çok önemsiyoruz. 2019 yılında planlanan bağımsız denetime ISO 45001 gerekliliklerini sağlamış bir şekilde girmeyi hedefliyoruz’’ dedi.

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