Kayserigaz, bilim şenliğinde ilgi gördü

KAYSERİ, () - KAYSERİGAZ, Kayseri Bilim Merkezi bünyesinde bu yıl 3'ncüsü gerçekleştirilen Kayseri Bilim Şenliği’ne katıldı. Çocukların yanı sıra yetişkinlerinde keyifli vakit geçirdiği şenlikte Kayserigaz standı ilgi gördü.

Kayserigaz’ın, çocukları bilinçlendirerek, bulundukları her ortamda, enerjiyi daha verimli kullanan ve enerji verimliliği konusunda ülkesine katkı sağlayan bireyler olarak yetişmeleri için yaptığı çalışmalar devam ediyor. 28 - 30 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Bilim Şenliği’nde Kayserigaz’ın sevimli maskotu Dolgi ve arkadaşları doğalgazın tasarruflu ve verimli kullanılması ile ilgili katılımcıları bilgilendirirken yaptıkları eğlenceli yarışmalar ile çocuklara keyifli dakikalar yaşattı. Şarkılar eşliğinde Dolgi ile dans edip fotoğraf çekilen çocuklara hikaye kitabı, yap boz, boyama kitabı ve doğalgazın güvenli kullanım rehberi hediye edildi. Kayserigaz’ın Acil 187, İç Tesisat, Pazarlama, Kurumsal İletişim ve Tahakkuk birimleri yetkilileri Kayserigaz standında çocuklara doğalgazın güvenli ve verimli kullanımı, Acil 187 hattı, doğalgaz kaçağı durumunda yapılması gerekenler, doğalgaz kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlar, tasarruf ve bakım ile ilgili bilgiler verdi ve çocukların doğalgazla ilgili merak ettiği tüm soruları cevapladı.

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