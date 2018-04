Kayseri’de ayıplı bilmece, afiş asarak dertlerini anlattılar

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, ()-Kayseri’de, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından açıklanan ayıplı mal satan işletmeler listesindeki bir firma ile isim benzerliği taşıyan lokanta yönetimi, bu konuda oluşan kamuoyu tepkisine “Diğer şubelerle hiçbir bağlantımız yoktur, et ve et ürünlerimiz onaylıdır” yazılı afişler asarak cevap verdi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, bir süre önce ürünlerde taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen, aralarında et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, bitkisel yağ, bal, takviye edici gıdalar, çikolata ve enerji içeceğinin yer aldığı 173 firmaya ait 282 parti ürün açıklandı. Açıklanan ayıplı listede Kayseri’den de 12 firma yer aldı. Bazı lokanta ve fırınlarda ise tek tırnaklı et tespit edildi. Yaşanan bu durumun ardından bazı lokanta sahipleri işlerinde yüzde 50’yi aşan oranda düşüşün olduğunu belirterek, ayıplı listede yer alan firmalara tepki gösterdi. Diğer yandan “ayıplı liste” aynı adı taşıyan bazı işletmeleri de zora soktu. Kayseri’de “Merkez Pide” adı altında faaliyet gösteren bir işletme de Bakanlığın açıkladığı ayıplı listede yer aldı. Kentte aynı adı taşıyan diğer işletmeler de bu tablodan olumsuz etkilendi. Listede yer almamalarına rağmen işlerinde düşüşün yaşandığını ve bunun yanında “Kurunun yanında yaş da yandı” diyen işletme sahipleri, vatandaşlara kendilerini anlatmak için değişik yollara başvuruyor. Merkez Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi, Kiçikapu Meydanı’nda bulunan ve “Öz Merkez Pide” adı altında faaliyet gösteren lokanta sahipleri de, iş yerlerinin ön cephesine, giriş kapısına değişik boyutlarda astıkları 3 afişle dikkat çekti. Afişte, “Öz Merkez Pide Salonu olarak diğer şubelerle hiçbir bağlantımız yoktur. Tarım Bakanlığınca et ve et ürünlerimiz onaylıdır” ifadeleri yer aldı. Ancak kullanılan afişte dalgınlıkla Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığın eski adı ve logosunun konulması da dikkatlerden kaçmadı.

