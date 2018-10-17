Kayseri ve Ukraynalı turizmciler Erciyes için Kiev’de buluştu

KAYSERİ, () - GEÇTİĞİMİZ yıl Rusya’dan her hafta yapılan Moskova-Kayseri direkt seferleri ile ilk defa yabancı turistleri ağırlayan Erciyes bu yıl da Ukraynalı turistleri ağırlamaya hazırlanıyor.

Bu kapsamda Kayseri Erciyes AŞ, Kiev Turizm Müşavirliği ve Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) işbirliğiyle Ukrayna’nın başkenti Kiev’de düzenlenen kış turizmi çalıştayında Kayserili otelciler 200’e yakın Ukraynalı tur operatörü ve acente ile buluştu. Turizm profesyonellerin bir araya geldiği toplantıda işbirliği potansiyeli değerlendirilerek neler yapılabileceği konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Kiev’deki programa katılan Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı, kış paketini satacak olan turizm operatörlerine Erciyes’in sahip olduğu kayak altyapısı ve bölgenin sunduğu imkanlar hakkında bir de sunum yaptı.

Tüm gayretlerinin geçen yıl yapılan Rusya operasyonunu bu yıl da Ukrayna için gerçekleştirmek olduğunu söyleyen Cıngı, ”2 yıldır Ukraynalı turizmciler ile dirsek teması halindeyiz. O bölgede çok güçlü bir Türkiye imajı var ve biz katıldığımız fuarlarda, yaptığımız sunumlarda Erciyes’in kışın gelinebilecek en ideal tatil merkezi olduğunu anlatmaya çalıştık. Ukrayna ile olan siyasi işbirliğimizi kış turizmi alanında da pekiştirme gayreti içerisine girdik. Oradaki güçlü operatörleri Kayseri’de misafir ettik ve neticede bir Erciyes Kış Tatil Paketi oluşturuldu. Burada yaptığımız bu workshop neticesinde hem Kayseri’deki hem de Kapadokya’daki otelcilerimiz Ukraynalı turizm yetkilileri buluştu. Çok verimli bir çalışma oldu. Kış ve kültür turizmini entegre ederek şehrimiz ve bölgemiz açısından çok verimli sonuçlar alıyoruz. Erciyes’te ağırladığımız yabancı turist sayısını her yıl arttırma çabasındayız. Ukrayna’da acenteler Erciyes kış paketini satacaklar ve önümüzdeki günlerde ise haftalık uçuş tarihleri belirlenecek” dedi.

Öte yandan Erciyes Kayak Merkezi, çalıştaydan bir gün sonra başlayan ve bu yıl 25’incisi düzenlenen Uluslararası Ukrayna Seyahat Fuarı UITM’de de yerini aldı ve 2 gün boyunca 600’den fazla acenteye Erciyes sunumları gerçekleştirildi.

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