Kayseri Üniversitesi, Mimarsinan OSB’ye Meslek Yüksekokulu kurulması için girişimlere başladı

KAYSERİ, () - MESLEK Yüksekokullarında verilen eğitimde OSB’lerle işbirliği içerisinde olmaya gayret eden Kayseri Üniversitesi, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nin ardından Mimarsinan OSB’ye de Meslek Yüksekokulu kurulması için girişimlere başladı.

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Mimarsinan OSB Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Oğuzbaş ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. Mimarsinan OSB’de gerçekleşen ziyarette Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, yeni kurulan üniversitelerinin gelişimi ve şehre faydalı projeler üretmesi adına çalışmalara hız verdiklerini kaydetti. Meslek Yüksekokullarının sanayinin içerisinde öğrenciye daha faydalı olacağı düşüncesi ile Kayseri 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde başlattıkları Meslek Yüksekokulu girişimini Mimarsinan OSB ile sürdürdüklerini kaydeden Rektör Karamustafa, bu çerçevede Mimarsinan OSB yetkilileri ile görüşme yaparak, kurulması muhtemel Meslek Yüksekokulu için arazi baktıklarını söyledi.

Mimarsinan OSB Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Oğuzbaş ise, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa‘nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Mimarsinan OSB’ye Meslek Yüksekokulu kurulması için ellerinden gelen desteği vereceklerini kaydetti.

FOTOLU