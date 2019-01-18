Kayseri Üniversitesi ile Mimarsinan OSB arasında işbirliği protokolü

KAYSERİ, () - KAYSERİ Üniversitesi ile Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) arasında işbirliği ön protokolü imzalandı. Protokol çerçevesinde Mimarsinan OSB’de 22 bin metre kare alana Kayseri Üniversitesi tarafından meslek yüksekokulu kurulması için taraflar çalışmada bulunacak.

Mimarsinan OSB yönetim birasında gerçekleşen işbirliği ön protokolü imza törenine, önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Melikgazi Belediye Başkanı ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Memduh Büyükkılıç, Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyükssimitçi, Mimarsinan OSB Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Oğuzbaş, Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recai Kılıç, Kayseri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Derviş Boztosun, Sanayi Odası Meclis Başkanı Abidin Özkaya ile çok sayıda sanayici katıldı. Protokol töreninde yapılan konuşmalarda üniversite-sanayi işbirliğinin önemine değinen önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, protokolün her iki taraf için hayırlı olmasını diledi.

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ise, yeni kurulan üniversitelerinin özellikle OSB bölgelerinde ve ilçelerde çalışmalarda bulunduğunu ve böylelikle eğitimi sahaya taşıma amacında olduklarını belirtti.

Rektör Karamustafa, “Kayseri’de OSB’lerle işbirliğimizi sürdürüyoruz. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde meslek yüksekokulu kurulmasına yönelik protokolün ardından şimdi de Mimarsinan OSB’de meslek yüksekokulu kurulmasına yönelik protokol imzalıyoruz. Amacımız hem eğitimi sahaya taşımak, hem de sanayinin ihtiyaç duyduğu kalifiye eleman yetişmesine imkan sağlamaktır. Ayrıca AR-GE, inovasyon konusunda sanayicilerle ortak çalışmalar yürütmektir. Böylelikle hem OSB’lerin, hem de Kayseri’nin kalkınmasına destek vermektir” dedi.

Mimarsinan OSB Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Oğuzbaş da, imzaladıkları bu işbirliği ön protokolü ile bölgelerinde 22 bin metre kare alana mülkiyeti OSB bölgelerinde kalmak suretiyle meslek yüksekokulu kurulması için ortak çalışma yapacaklarını kaydetti.

Abdullah Oğuzbaş, böylelikle hem üniversite-sanayi işbirliğine katkı sağlayacaklarını, hem de sanayicilerin ara eleman ihtiyacını karşılayacaklarını söyledi.

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