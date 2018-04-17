Kayseri TDP Türkiye 3.'ncüsü oldu

KAYSERİ,() - KAYSERİ Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan il uygulamalarında Türkiye 3.'cüsü oldu.

İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular,Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünün güvenlik olgusunda farkındalık oluşturmak, insanların bulundukları çevrede kendilerini rahat ve huzurlu hissetmeleri sağlamak çocuk ve gençlerimizi sosyalleştirmek amacıyla sosyal sorumluluk projeleri ve uygulamaları gerçekleştirdiuğini söyledi. Kayseri Emniyet Müdürü Kulular '' Toplum Destekli Polisler tarafından mahalle ve site-apartman sakinlerine yönelik yapılan 262 huzur toplantısı , öğrencilere, esnaflara, resmi kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarına yönelik yapılan 869, bilgilendirme ev, işyeri, okul, resmi kurum, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine yönelik 70 bin 952 bilgilendirme çalışması yapıldı. 2017 yılı içinde gerçekleştirilen Toplum Destekli Polislik uygulamalarında 153 bin 106 adet materyal dağıtıldı. Faaliyetler ve projeler çerçevesinde 292 bin 370 kişiye ulaşıldı.''dedi

Öte yandan, Emniyet Genel Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Merkez Takip ve Değerlendirme Kurulunda Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü en iyi TDP il uygulamalarında “Türkiye Üçüncülüğü” derecesi ile ödüllendirildi.

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