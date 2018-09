Kayseri Tabip Odası’ndan ERÜ Rektörü Çalış’a ziyaret

KAYSERİ Tabip Odası, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış'a 'Hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu. Tabip Odası Başkanı Hüseyin Per, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Çalış'a görevinde başarılar diledi.

Kayseri Tabip Odası, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörlüğünü ziyaret etti. Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Per ve yönetim kurulu üyeleri, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış’a ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu. Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Per, Rektör Prof. Dr. Çalış’a yeni görevinde başarılar diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Çalış ise, Kayseri Tabip Odası Başkanı Hüseyin Per ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Ziyaretin sonunda Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış tarafından Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Per’e üniversitenin çini işlemeli vazosunu hediye edildi.

