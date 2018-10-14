Kayseri Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Per’den şiddet tepkisi

Cafer ZEGİN/KAYSERİ, ()-KAYSERİ Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Per, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’nde sağlık personeline yönelik saldırıların son günlerde arttığını ifade ederek, bu duruma tepki gösterdi. Per, “Sağlıkta şiddet yasası ne zaman çıkacak? Şu unutulmasın ki acil servislerde çalışacak hekim bulunamayacak” dedi.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri’nde sağlık personeline yönelik şiddet olaylarına tepki gösteren Kayseri Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Per, son 15 günde 3 saldırı olayının meydana geldiğini söyledi. En son dün akşam saatlerinde kadın asistanın saldırıya maruz kaldığını ifade eden Per, “Hasta yakını bir erkek, kadın asistanın üzerine yürüyor. Asistan da çaresiz odaya girip, kapıyı kilitliyor. Ancak şahıs kapıyı tekmeleyeme devam ediyor. Yine geçtiğimiz günlerde Kadın Doğum ve Erişkin Acil’de de yine şiddet girişimli olaylar yaşandı. 15 gün içinde yaşanan bu olaylar artık sabrımızı taşırdı. Sağlık çalışanları özveriyle işlerini yapmaya çalışıyor” şeklinde konuştu.

Art arda yaşanılan bu olayların düşündürücü olduğunu dile getiren Per, sağlıkta yaşanan şiddet olaylarının ardından yaşanan acı olaylara atıfta bulunarak, gerekli önlemlerin alınması gerektiğini söyledi. Per, “Erciyes Üniversitesi Çocuk Acil Polikliniğinde arkadaşlarımız saldırıya uğradı. 15 gün önce Erişkin Acil de benzer bir saldırıya maruz kalınmıştır. Arkadaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Sağlıkta şiddet yasası ne zaman çıkacak? Şu unutulmasın ki acil servislerde çalışacak hekim bulunamayacak. Tıp fakültesinde ilk öğretilen kural, önce zarar verme iken şimdi önce ölme, öldürülme noktasına gelinmiştir. Arkadaşlarımız bekleyen hastalar için cansiperane çalışmaya ve hizmet vermeye devam ediyorlar. Asistanlarımız da ‘Çok şükür bugün de ölmedik’ diyerek nöbetlerine devam etmektedirler.” ifadelerini kullandı.

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