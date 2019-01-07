Kayseri Şekersporlu güreşçilerden önemli başarı

KAYSERİ, () - BURSA'da düzenlenen ve 2019 yılının ilk şampiyonası olan Türkiye Büyükler Grekoromen Güreş Şampiyonasında Kayseri Şekersporlu milli güreşçi Abdullah Toprak, Türkiye şampiyonu oldu.

300 güreşçinin katıldığı turnuvada, Kayseri Şekerspor güreş takımından 63 kiloda Abdullah Toprak Türkiye şampiyonu, 96 kiloda Abdulkadir Çebi Türkiye ikincisi, 82 kiloda Mehmet Ali Küçükoman ise Türkiye üçüncüsü oldu.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, "Hedefimiz 2019 yılında Kazakistan’da yapılacak dünya şampiyonasında olimpiyat vizelerini alarak 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye’yi başarı ile temsil etmek olacak" dedi.

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