Kayseri Şeker’den, sanayi doktora TÜBİTAK projesi

KAYSERİ, () - KAYSERİ Şeker, Sanayi Doktora Tübitak  Projesi  kapsamında Şeker Pancarı hibrit ebeveynlerin eldesi ve tohumluk üretimi projesini imzaladı. 33 Üniversite 77 sanayi kuruluşu tarafından geliştirilen 120 projenin desteklendiği...

Kayseri Şeker’den, sanayi doktora TÜBİTAK projesi

KAYSERİ, () - KAYSERİ Şeker, Sanayi Doktora Tübitak  Projesi  kapsamında Şeker Pancarı hibrit ebeveynlerin eldesi ve tohumluk üretimi projesini imzaladı.

33 Üniversite 77 sanayi kuruluşu tarafından geliştirilen 120 projenin desteklendiği tören,Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve  Tubitak Başkanı Prof Dr Hasan Mandal’ın katılımıyla tören  Ankarada Tubitak Feza Gürsey Konferans salonunda yapıldı. Sanayi sektöründe ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip  nitelikli insan kaynağının üniversite sanayi işbirliği ile  yetiştirilmesinin amaçlandığı proje yarışmasında Kayseri'yi Erciyes Üniversitesi  ile Kayseri Şeker Ar-Ge Merkezinin ihtiyaç duyduğu Şeker Pancarı hibrit ebeveynlerin eldesi ve tohumluk üretimi projesi temsil etti.

FOTOLU

YORUM EKLE
Gönder