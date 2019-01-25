Kayseri Şeker’den, sanayi doktora TÜBİTAK projesi

KAYSERİ, () - KAYSERİ Şeker, Sanayi Doktora Tübitak Projesi kapsamında Şeker Pancarı hibrit ebeveynlerin eldesi ve tohumluk üretimi projesini imzaladı.

33 Üniversite 77 sanayi kuruluşu tarafından geliştirilen 120 projenin desteklendiği tören,Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Tubitak Başkanı Prof Dr Hasan Mandal’ın katılımıyla tören Ankarada Tubitak Feza Gürsey Konferans salonunda yapıldı. Sanayi sektöründe ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağının üniversite sanayi işbirliği ile yetiştirilmesinin amaçlandığı proje yarışmasında Kayseri'yi Erciyes Üniversitesi ile Kayseri Şeker Ar-Ge Merkezinin ihtiyaç duyduğu Şeker Pancarı hibrit ebeveynlerin eldesi ve tohumluk üretimi projesi temsil etti.

FOTOLU