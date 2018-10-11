Kayseri Şeker’den Pektin Pilot tesisi yatırımı 

KAYSERİ Şeker Fabrikası, son yıllarda ülke genelinde kullanımı yaygınlaşan 'Pektin' tesisi yatırımı gerçekleştirdi. Şeker posasından üretilecek 'Pektin'in kısa süre içinde piyasaya sürüleceği ve ülke ekonomisine katkı sağlayacağı ifade edildi.

Kayseri Şeker Fabrikası Pektin tesisi yatırımı gerçekleştirdi. Türkiye'de kullanımı artan 'Pektin' maddesi için pilot tesisi yapan Kayseri Şeker, sektörde duyulan ihtiyacı karşılamayı hedefliyor. Kayseri Şeker, Ar-Ge Merkezi tarafından hazırlanan “Şeker Pancarı Posasından Pektin Eldesi” projesi, TÜBİTAK TEYDEB 1501 Sanayi-ARGE programı İşbirliği kapsamında Kayseri Şeker bünyesinde pilot 'Pektin' üretim tesisi kurulması için çalışma başlatıldı. Şeker Fabrikasından yapılan açıklamada tamamen yerli firmalar tarafından imal edildiği ve Türkiye'de ilk defa Kayseri Şeker Fabrikası tarafından 'Şeker pancarı pektini' üretileceği belirtildi.

Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, tesislerde incelemelerde bulunarak, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kayseri Şeker Ar-Ge Merkezi personellerinden gıda mühendisi Arzu Sadi Döner, Pektin projesi çalışmalarının önemine dikkat çekerek, "Şeker pancarı Pektini reçel ve marmelatlara kıvam vermek amacıyla kullanılan bir katkı maddesidir ve E-440 Kodu ile bilinir. Pektin dünya pazarında talebi yüksek, yurdumuzda da başta gıda sanayi içerisinde şekerleme, reçel, marmelat, jöle, meyve suyu, meyve sosları gibi başlıca üretim sektörlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Diğer taraftan kimya, kozmetik ve özellikle ilaç sanayiinde de kullanım alanı bulmaktadır. Pektinler meyve ve sebze sularında, reçel, jöle, marmelat, meyveli şekerlemeler ve süt ürünlerinde jel yapıcı, kıvam verici, emülgatör ve stabilizatör özelliğinden dolayı; ilaç ve kozmetik endüstrisinde ise kıvam verici olarak kullanılmaktadır" şeklinde konuştu.

Öte yandan, Ar-Ge merkezi uzmanları tarafından yapılan açıklamada, 2017 yılı TÜİK verilerine göre 615 bin 498 kilogram pektin ithalatı yapıldığı ve yaklaşık 31 Milyon TL ithalat bedeli ödendiği belirtildi.

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