Kayseri Şeker, Turhal Şeker'in TSE belgesini aldı

ÖZELLEŞTİRME sonucunda Kayseri Şeker Fabrikası bünyesine katılan Turhal Şeker Fabrikasının TSE belgeleri alındı.

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Kalite yönetim sistemi belgelerine sahip olan Kayseri Şeker, Kayseri ve Boğazlıyan Şeker Fabrikalarından sonra 2018 yılında özelleştirme sonucunda bünyesine kattığı Turhal Şeker Fabrikası için de gerekli olan TSE belgelerini aldı. Kayseri Şeker, kısa süre içerisinde Turhal Şeker Fabrikasında Kalite Yönetim Belgelendirme çalışmaları kapsamında TS 861 Ürün Uygunluk Belgesi ile TSE ISO EN 9000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesini alırken, diğer belgelerin alınması için de çalışmaların başlatıldığı belirtildi.

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