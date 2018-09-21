Kayseri Şeker Turhal'da aşure dağıttı

KAYSERİ, () - PANCAR Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ve kooperatif yöneticileri Muharrem Ayının 10 günü olan Aşure günü nedeniyle Turhal'da aşure dağıttı

Aşure dağıtım programına Turhal Kaymakamı Ahmet Süheyl Üçer , Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer ve çiftçiler katıldı.

Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay aşure dağıtım programında yaptığı konuşmada bu etkinlikleri Kayseri ve Sivas'ta gerçekleştirdiklerini bu yıl da Turhal'da ilçe meydanında gerçekleştirme kararı aldıklarını ifade ederek" Artık Turhal'da bizim bir parçamız oldu. Turhal şeker fabrikasını almış olmakla ve burayı da kendimize ait hissediyoruz. Toplumla kaynaşmak, paylaşmak ve toplumun da ağzını tatlandırmak için, böyle bir etkinliği gerçekleştiriyoruz" dedi..

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