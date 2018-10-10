Kayseri Şeker kabak çekirdeği alımlarına başladı

KAYSERİ, () - KAYSERİ Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, 2018 yılı hasat dönemi için kabak çekirdeği alımının başlatıldığını ve baş fiyat olarak 11,5 lira olduğunu açıkladı.

Başkan Akay, kabak çekirdeği konusunda piyasa araştırması yapıldığını ve 2017 yılında 8.5 TL ile alımların başladığını ve sezon sonunda 13 liraya çıktığını, 2018 yılında ise piyasada 9-10 lira civarında alımların yapıldığını ve Kayseri Şeker olarak 11.5 TL baş fiyattan alımlara başlandığını belirterek, çiftçilere hayırlı olmasını diledi.

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