Kayseri Şeker hedef büyüttü

KAYSERİ, () - KAYSERİ Şeker Fabrikası'nın her yıl gerçekleştirdiği yıllık faaliyet ve hedef yatırım toplantısı yapıldı.

Koordinasyon toplantısına, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu üyeleri, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü ve Genel Müdür yardımcıları, İç denetim Başkanı, Kayseri Şeker İştiraklerinin yöneticileri, Bölge Müdürleri, Birim müdürleri, Kayseri Pancar Kooperatif Müdürü, Şeker-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı ile Kayseri, Boğazlıyan ve Turhal Şeker Fabrikalarından yöneticiler de katıldı.

Toplantıda konuşan Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, "Krizlerin yaşandığı bir dönemdeyiz. Ancak krizlerin de birer fırsat olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu nedenle krizleri fırsata çevirmeyi, Türk tarımı ve çiftçisi için ülke ekonomisinin ve milletinin daha güçlü olması için istiyoruz. Çünkü, şeker sektörünün durumu ortada ve içler acısı durum arz ediyor. Kriz de zaten bunun bir ifadesidir. Bunu biz en iyi şekilde kendi gücümüzle nasıl değerlendirebiliriz bunu ortaya koymamız lazım" dedi.

Şeker fabrikasının yeni yatırımları hakkında da konuşan Akay, şunları söyledi: "2012 yılından beri pek çok şeyi birlikte gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Ama bunlar yeterli değil. Uluslar arası kuruluşlar seviyesine gelmek kolay bir iş değil. Bizim iş ortaklarımız dünyanın en büyük şeker üreticisi firmalarla Kayseri Şeker’i aynı statüde değerlendirmektedirler. Bunlar Kayseri Şeker’in geldiği noktanın önemli göstergelerinden birisidir. Elbette her sene duvarın üzerine yeni tuğlalar ekleyerek ve işimizi sağlam temeller üzerine oturtmaya çalışarak bu noktaya geldik. 8 senenin sonunda da belli bir noktaya geldik. Ama 2012 yılında hayal ettiğimizi henüz gerçekleştiremedik. Kayseri Şeker ‘in SPK’ya tabi olması ve hisselerinin Borsa İstanbul’da alınıp satılmasıydı. Bu seneki özelleştirmeler sonucu Kayseri Şeker’in Turhal Şeker Fabrikasını bünyesine katması bu işi tetiklemiştir. Şimdi artık bu yolda yürüyeceğiz. Bu sayede Kayseri Şeker daha kurumsal bir şirket olacak. Uluslararası şirketler Kayseri Şeker’i daha yakından bilip tanıyacaklar. Daha yakın ilgi gösterme ihtiyacı duyacaklar. Daha şeffaf bir şirket yapısı oluşacaktır. Asıl önemli olanı da Borsa İstanbul’da Kayseri Şeker’in hisselerinin alınıp satılabilmesidir. Bunu çok önemli olarak görüyorum. Zamanın bize getirmiş olduğu bir fırsat olarak değerlendirmemiz gerektiğine inanıyorum. Kayseri Şeker’in Kızıl elmasına ulaşabilmesi yeni fabrikaları bünyesine katabilmesi için kaynak oluşturmak için bu gelişmenin iyi değerlendirilmesi gerektiğine inanıyorum "

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