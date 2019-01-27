Kayseri Şeker'den Zile çiftçisine eğitim

KAYSERİ, () - KAYSERİ Şeker Fabrikası bünyesinde faaliyet gösteren Turhal Şeker Fabrikasına sözleşmeli pancar ekimi yapan Zile çiftçisine eğitim verildi.

Eğitim seminerine Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Pancar Kooperatifi ve Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri ve çiftçiler katıldı. 2018-2019 kampanya döneminde Zile Bölgesine bağlı 39 köyde bin 347 çiftçi, 2019-2020 kampanya döneminde ise 54 köyde yaklaşık 2 bin çiftçi ile pancar ekim sözleşmesi yapılarak yüzde 35'lik bir artış hedeflendiği belirtildi.

Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay yaptığı açıklamada, "Bu toplantıların amacı çiftçileri bilgilendirmektir. Eğitim çalışmalarını bahar aylarına girmeden, ekim faaliyeti başlamadan önce bütün bölgelerimizde 8 yıldan beri yapmaktayız. Bu eğitimlerden çiftçimizin faydalandığını gördüğümüz gibi bizler de faydasını görmekteyiz. Bu sayede çiftçilerimiz üretim, başarı ve verimlilik konusunda önemli gelişmeler kaydettiler" dedi.

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