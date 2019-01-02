Kayseri Şeker'den besicilerin eğitim ve üretimine destek  

KAYSERİ, () - KAYSERİ Şeker Fabrikası, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile birlikte  Pınarbaşı İlçesi Pazarören bölgesine kurduğu Pazarören Besi Çiftliği ve Çiftçi Eğitim Merkezinde eğitimlerini sürdürdü. Pınarbaşı İlçe Gıda...

Kayseri Şeker'den besicilerin eğitim ve üretimine destek  

KAYSERİ, () - KAYSERİ Şeker Fabrikası, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile birlikte  Pınarbaşı İlçesi Pazarören bölgesine kurduğu Pazarören Besi Çiftliği ve Çiftçi Eğitim Merkezinde eğitimlerini sürdürdü.

Pınarbaşı İlçe Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğü tarafından organize edilen uygulamalı çiftçi eğitimlerine Pınarbaşı ilçesi besicileri katıldı. 2 bin 500  büyükbaş hayvanı bünyesinde bulunduran Pazarören Çifçi Eğitim Merkezi ve Besi Çiftliğinde bölge çiftçilerine Pınarbaşı Gıda Tarım ve Hayvancılık  İl Müdürü  Murat Ülker  tarafından eğitim verildi.  

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