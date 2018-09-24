Kayseri Şeker 64'üncü kampanya dönemi pancar alımlarına başladı 

KAYSERİ, () - KAYSERİ Şeker Fabrikası 64'üncü kampanya dönemi açılışı ve işletmeye pancar alınması töreni dualarla yapıldı.

Kayseri Şeker Fabrikası 64'üncü kampanya açılış törenine, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer, yönetim Kurulu üyeleri, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Osman Canıtez, Genel Müdür yardımcılar ile çalışanlar katıldı. Kampanya açılış töreninde fabrikaya ilk pancar getiren Kayseri merkez çiftçilerinden Şaban Türk, Hasan Arpa ve Mahzemin çiftçilerinden Müslüm Aydın’a yönetim kurulu üyeleri tarafından bilgisayar hediye edildi. 2018-2019 kampanya dönemi için günlük olarak sadece Kayseri Şeker Fabrikasında 13 bin ton pancar kesimi yapılarak 90 günlük kampanya sonuna kadar yaklaşık 1 milyon 100 bin ton şeker pancarı işlenecek olup 160 bin ton şeker üretilmesi bekleniyor. Kayseri Şeker’e bağlı Boğazlıyan Şeker Fabrikasında 12. kampanya dönemi başlarken, Turhal Şeker Fabrikasında ise 84'üncü kampanya döneminin pancar alımlarının 28 Eylül'de başlayacağı belirtildi. Kayseri Şeker’in Boğazlıyan ve Turhal Şeker Fabrikalarında 2018-2019 kampanya döneminde toplam 2 milyon 950 bin ton pancar kesimi yapılarak 430 bin ton şeker üretimi yapılması bekleniyor.

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