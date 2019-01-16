Kayseri Şeker, 2018 kampanya döneminde başarı sağladı

KAYSERİ, () - KAYSERİ Pancar Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, çiftçi, çalışanlar ve teknik kadro ile birlikte 2018 kampanya döneminde başarı sağlandığını söyledi.

Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Fabrikası'nın yönetimi, çiftçileri, çalışanları, teknik kadrosu ile birlikte 2018 kampanya döneminde başarı sağlandığını belirtti. Başkan Akay, "Kayseri Şeker’in başarısı, sürdürülebilir tarım ve şeker sektörünün geleceği açısından önemlidir. Sektörde başarısını ispatlamış olan Kayseri Şeker gibi kuruluşlara sahip çıkılarak, önderlik, rehberlik, liderlik yapması istenebilir" dedi.

Başkan Akay, sürdürülebilir tarım açısından Kayseri Şeker’in uygulamaları olduğunu belirterek, "Öncelikle pancar tarımında verimliliği artırmak ve sürdürülebilir tarımın yapılacağı tarım arazilerinin korunması amacıyla toprak analiz laboratuvarı kurulmuştur. Bu sayede tarım arazilerinde toprağın ve şeker pancarının ihtiyacına göre gübre kullanımı, toprağın korunması, erozyonu azaltacak ve toprağın fiziksel yapısını koruyacak teknikler kullanılmaya başlandı. Pancar ekim alanlarını hesaplamak ve ekim alanlarındaki gelişmeleri izlemek için Kayseri Şeker Bilgi teknolojileri yazılım ofisi tarafından geliştirilen coğrafi bilgi sistemi kurulmuştur. Bu yazılım sayesinde aynı zamanda fabrikaya gelen şeker pancarındaki fire ve şeker oranları da anında çiftçilere bildirilmektedir" şeklinde konuştu.

Toprak sağlığının korunması, tarım ilaçlarına bağımlılığın azaltılması ve bitki sağlığının maksimum düzeyde sağlanabilmesi için münavebeli ekim, sertifikalı tohum ve orgamineral gübre kullanımının desteklenmesi gerektiğini kaydeden Akay, "Üretim aşamasındaki sulama, gübreleme, ilaçlama, pestisit kullanımı ve diğer bütün uygulamalar çiftçiler ve bölge müdürlüklerimiz tarafından kayıt altına alınmaktadır. Topraktan sofraya kadar uzanan ve pazarlama aşamaları dahil insan sağlığı ve çevreye olan etkiler göz önünde bulundurularak hijyenik koşullarda üretim yapılmaktadır. Şeker pancarı tarımını geliştirmek ve sahip çıkmak için; yenilikçi gübre, ilaç, tohum ve akıllı damla sulama sistem uygulamalarının sergilendiği demonstrasyon sahalarında çiftçiler için 'Tarla Günleri' düzenlenmektedir" diye konuştu.

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