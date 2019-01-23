Kayseri polisi hırsızlara göz açtırmıyor

KAYSERİ, () - KAYSERİ'de ocak ayı içinde 55 hırsızlık olayı aydınlatıldı. Yakalanan 54 şüpheliden 15’i çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandı.

Kayseri Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Ocak ayı içinde yaptıkları planlı operasyon çalışmaları kapsamında suçlulara göz açtırmadı. 1- 22 Ocak tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 25 iş yerinden, 10 otodan, 5 açıktan, 6 ikametten, 2 hayvan, 1 bisiklet, 2 inşaattan, 3 mabetten, 1 resmi kurumdan olmak üzere toplam 55 hırsızlık olayı aydınlatıldı. Bu olaylarda yakalanan 54 hırsızlık şüphelisinden 15’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.