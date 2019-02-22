Kayseri Park’ta otomobil çekilişi

KAYSERİ, () - KAYSERİ Park Alışveriş Merkezi'nin yapacağı otomobil çekilişi, 23 Şubat Cumartesi günü saat 16.00'da ünlü DJ Yasemin Şefik sunumu ve Güliz Ayla'nın konseri ile gerçekleşecek. Kayseri Park Alışveriş Merkezi'nin "Çevre...

Kayseri Park’ta otomobil çekilişi

KAYSERİ, () - KAYSERİ Park Alışveriş Merkezi'nin yapacağı otomobil çekilişi, 23 Şubat Cumartesi günü saat 16.00'da ünlü DJ Yasemin Şefik sunumu ve Güliz Ayla'nın konseri ile gerçekleşecek.
Kayseri Park Alışveriş Merkezi'nin "Çevre Dostu C-HR Hybrid Kayseri Park'tan Hediye" adını taşıyan yılbaşı araç kampanyası ziyaretçilerin katılımıyla, 18 Şubat Pazartesi günü son buldu. Kayseri Park AVM’de 1 Eylül 2018 - 18 Şubat 2019 tarihleri arasında alışveriş yapan ziyaretçiler kampanyaya katılım sağlayarak, her 50 TL’lik alışveriş karşılığında bir çekiliş hakkı kazandı. Kampanyaya katılanların beklediği çekiliş, 23 Şubat Cumartesi günü saat 16:00'da ünlü DJ Yasemin Şefik'in sunumu ve Güliz Ayla'nın konseriyle, noter ve milli piyango idaresi yetkilileri huzurunda gerçekleşecek.

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