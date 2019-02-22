Kayseri Park’ta otomobil çekilişi

KAYSERİ, () - KAYSERİ Park Alışveriş Merkezi'nin yapacağı otomobil çekilişi, 23 Şubat Cumartesi günü saat 16.00'da ünlü DJ Yasemin Şefik sunumu ve Güliz Ayla'nın konseri ile gerçekleşecek.

Kayseri Park Alışveriş Merkezi'nin "Çevre Dostu C-HR Hybrid Kayseri Park'tan Hediye" adını taşıyan yılbaşı araç kampanyası ziyaretçilerin katılımıyla, 18 Şubat Pazartesi günü son buldu. Kayseri Park AVM’de 1 Eylül 2018 - 18 Şubat 2019 tarihleri arasında alışveriş yapan ziyaretçiler kampanyaya katılım sağlayarak, her 50 TL’lik alışveriş karşılığında bir çekiliş hakkı kazandı. Kampanyaya katılanların beklediği çekiliş, 23 Şubat Cumartesi günü saat 16:00'da ünlü DJ Yasemin Şefik'in sunumu ve Güliz Ayla'nın konseriyle, noter ve milli piyango idaresi yetkilileri huzurunda gerçekleşecek.

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