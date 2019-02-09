Kayseri Park'ta 'meme kanseri' söyleşisi

KAYSERİ, () - KAYSERİ Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi ve Melikgazi Hastanesi işbirliği ile 'Erken Teşhis Hayat Kurtarır, Meme Kanserinde Erken Teşhisin Önemi' konulu söyleşi programı düzenlendi.

Her yıl 1 milyondan fazla kadında teşhis edilen 'Meme Kanseri'ne dikkat çekmek için gerçekleşen söyleşi programında, Genel Cerrah Uzmanı Dr. Bilgehan Poyrazoğlu, meme kanserine dair sorulan soruları cevapladı. Kadınların yoğun ilgi gösterdiği söyleşide Poyrazoğlu, meme muayenesiyle erken teşhis, kanserde genetik faktörler ve sağlıklı beslenme ile kansere meydan okumanın püf noktalarını anlattı.

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