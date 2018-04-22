Kayseri Park'ta 23 Nisan coşkusu

KAYSERİ,() - KAYSERİ Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çocuklara yönelik etkinlik düzenledi.

Poli ve Amber maskotlarını ilgiyle izleyen çocuklar, hayranı oldukları kahramanlar ile Kayseri Park Alışveriş ve Yaşam Merkezinde tanışma ve oynama imkanı buldu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çocuklara özel, eğlence dolu etkinlik programında dünyaca ünlü çizgi film Robocar Poli’nin kahramanları 3 gün boyunca Kayseri Park'ta minik ziyaretçileri ile buluştu. Düzenlenen eğlencede çocuklar ilgiyle izlediği çizgi film karakterleri ile şarkılar söyleyip, oyunlar oynadı.

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