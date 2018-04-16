Kayseri Park Alışveriş Merkezinden sinema kampanyası

KAYSERİ,() - KAYSERİ Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi 16-30 Nisan tarihleri arasında hafta içi günlerde, aynı gün içerisinde toplamda 200 TL ve üzeri alışveriş yapan Kayseri Park ziyaretçilerine sinema bileti hediye ediyor.

Kayseri Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi, ziyaretçilerine kazançlı alışverişin kapılarını açmaya devam ediyor. 16-30 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında, Kayseri Park mağazalarından hafta içi günlerde, aynı gün içerisinde toplamda 200 TL ve üzeri yapılacak alışverişlerde, Kayseri Park ziyaretçileri sinema bileti kazanacak. 16 – 30 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak kampanyaya katılmak için Kayseri Park Renk Kart sahibi tüm ziyaretçilerin, belirtilen tarih aralığındaki alışverişlerine ait fiş ya da faturalarını danışma noktasına ibraz etmeleri yeterli olacak.

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