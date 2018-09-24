Kayseri OSB’de satın alma eğitimi düzenlendi

KAYSERİ Organize Sanayi Bölgesi (OSB) tarafından 'Satın alma ve tedarik zinciri yönetim eğitimi' düzenlendi.

OSB Başkanlığı tarafından, satın alma teknikleri konusunda temel bilgiler ve şirketlerin daha verimli ve etkin yönetiminin sağlanması amacıyla, 'Satın alma ve tedarik zinciri yönetim eğitimi' düzenlendi. OSB konferans salonunda düzenlenen programa OSB'de faaliyet gösteren firma temsilcileri ve çok sayıda kursiyer katıldı. Stratejik satınalma, takım çalışması, bütçeleme gibi konular hakkında Ceyhun Yeşilyurt tarafından, kursiyerlere eğitim verildi. Karşılıklı soru cevabın ardından ise, program sona erdi.

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