Kayseri OSB’de “21. Yüzyılda Aile Olmak” konulu seminer

KAYSERİ, () - AİLE Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü (OSB) arasında imzalanan “ Eğitim İşbirliği Protokolü “ çerçevesinde “21. Yüzyılda Aile Olmak” konulu eğitim düzenlendi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Nevzat Özer tarafından verilen seminere Kayseri OSB idarecileri ve çalışanlarının yanı sıra Özel Kayseri OSB Teknik Koleji idareci, öğretmen ve çalışanları katıldı. Çocukların en çok ebeveynlerini örnek aldıklarını, önceden çocuk yetiştirmenin daha kolay olduğunu anlatan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Nevzat Özer, gün geçtikçe çocukları anlamak, onlarla ilgilenmenin zorlaştığını belirtti. İl Müdürü Özer, “Anne babalık dünyanın en önemli ve zorlu mesleğidir. Aldığınız bir eşyanın kullanma kılavuzu vardır. Anne ve babalığın kullanma kılavuzu ise yoktur. Anne baba olmak çok zordur. Çocuklara ‘Bunu neden yaptın? Neden sinirlisin?’ gibi sorular yargılayıcı ve tehdit edici gelebilir. Bunun yerine ‘Ne oldu? Nasıl oldu?’ gibi sorular sorarak onların duygu ve düşüncelerini öğrenmeye çalışın. Yaptıklarınız ve eylemleriniz sözlerden daha etkilidir. Çocuklarınızla çocuklaşmayı asla ihmal etmeyin. Söz verdiğiniz şeyleri muhakkak yapmaya çalışın. Onları eleştirirken şahsını, kişiliğini değil; yapmış olduğu eylemi eleştirin. Çocuğunuzu başka çocuklarla kıyaslamayın. Hatalarını yüzüne vurmak yerine onlara yakınlık gösterin. İşi, gücü, eşi, aşı belli zamanlarda askıya alın, onlarla gezin, tozun, uzanın, takla atın. Her şeyin eksiksiz, hatasız ve kusursuz olsun yolundaki saplantılarınızı pencereden aşağı atın. Düşüncelerini değiştirmeden asla davranışlarını değiştirmeye çalışmayın. Çocuğunuza sevgiyi şartlı öğretirseniz oda sizi şartlı sever. İlginin dozajını iyi ayarlayın, aşırı ilgi, ilgisizlik kadar zararlıdır” ifadelerini kullandı.

Daha sonra Uzman Psikolog Şengül Durmuşoğlu ise, cinsel istismarın tanımı, çocuğa mahremiyet bilgisi nasıl kazandırılır, risk faktörleri, istismara uğrayan çocuğun gösterdiği belirtiler, koruyucu - önleyici tedbirler gibi toplumu ilgilendiren hayati konular üzerinde sunum yaptı.

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