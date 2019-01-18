Kayseri OSB Teknik Koleji'nde karne heyecanı

KAYSERİ, () - KAYSERİ’nin ücretsiz tek özel okulu olan Kayseri OSB Teknik Koleji’nde 6 bölümde 1482 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, 2018/2019 Eğitim Öğretim Yılı ilk dönemi sonunda Kayseri OSB Teknik Koleji’ni ziyaret ederek öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu. Karne dağıtımı töreninde konuşan OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan "Türkiye’de güçlü bir ekonomi ve gelecek tasarlamanın şartlarından biri vasıflı iş gücünü geliştirmektir. Bu anlamda bireylere bilgi, yetenek ve uygulama konusunda yeterlilik sağlayan mesleki eğitimlerin yaygınlaştırılması gerekmektedir. 2017 yılında 4 bölümde 670 öğrenci ile devraldığımız okulumuz, 2018-2019 eğitim öğretim yılında bünyemize dahil ettiğimiz Tasarım Teknolojisi ve Bilişim Teknolojisi bölümleri ile birlikte öğrenci sayımızı 1482’a çıkararak yolumuza devam etmekteyiz. Ülkemizde, pek çok genç eğitim tercihlerini doğru yapamadığı için, ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanlarda eğitim veren teknik liseler yerine, genel lise eğitimine yönelerek, hem gelecekteki işsizler ordusunu hem de ekonomimizin ihtiyaç duyduğu sektörlerdeki gediği büyütmektedir. Misyonumuz olan ve slogan haline getirdiğimiz ‘Ara Değil Aranan Eleman Yetiştiriyoruz’ anlayışı ile her geçen gün eğitim kalitemizi arttırıyoruz." dedi.

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