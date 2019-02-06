Kayseri OSB'den savunma sanayi hamlesi

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, () - KAYSERİ Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, yerel ve ulusal basının temsilcilerini ağırladı. 4 yıldır yönetimi ile yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Nursaçan, önümüzdeki günlerde OSB'de 300-400 dönüm alanda mühimmat üretimi yaparak Savunma Sanayi projesini hayata geçireceklerini ifade etti.

Organize Sanayi Bölgesi 4 yıllık faaliyetlerini ve devam eden projelerini düzenlendiği proje ile kamuoyuna duyurdu. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan 4 yıllık çalışma dönemleri içerisinde 55 megawaatlık Türkiye'nin en büyük güneş enerji sistemini hayata geçirdikleri, Meslek lisesi memleket meselesi haline getirerek OSB'de aranan elemanları yetiştirmek için Teknik lise kurduklarını ifade etti. OSB'de Uluslararası Fuar ve kongre merkezini namus meselesi olarak gördüklerini ve bu nedenle 150 bin metrekare alan içine fuar inşaatını yaptıklarını söyledi.

İlerleyen dönemde Türk Ticaret Merkezlerini hayata geçireceklerini vurgulaya Nursaçan, Bosna Hersek ve Dubai'de ticaret merkezi açacaklarını, buraya açılan ticaret merkezlerine 40'a yakın iş adamını götüreceklerini ilerleyen dönemde ise yeni ticari hedefin Hindistan olduğunu belirtti.

SAVUNMA SANAYİ HAMLESİ

Kayseri Organize Sanayi Bölgesine Savunma Sanayi projesini hayata geçirmek için harekete geçtiklerini belirten Başkan Tahir Nursaçan, " Türk Silahlı Kuvvetlerimizin hafif ve orta silah mühimmat ihtiyacını karşılayabilmek amacıyla 300-400 dönüm bir alan içerisinde bir mühimmat üretim merkezi kuracağız" dedi.

OSB SEÇİMLERİNDE ADAYIM

1 Mart'ta seçim yapma kararı aldıklarını ifade eden Başkan Nursaçan, " Yerel seçimlerde önce, sanayicilerimizde oluşan söylentilere kayıtsız kalmamak için 1 Mart'ı OSB seçim tarihi olarak belirledik. Ben de başkanlığa adayım" diye konuştu.

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