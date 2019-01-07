Kayseri OSB'de günlük 40 ton evsel katı atık toplanıyor

KAYSERİ, () - KAYSERİ Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan 2018 yılında park alanlarına 10 bin fidan, kavşak peyzaj çalışmalarında 15 bin süs bitkisi dikildiğini, günlük 40 ton evsel katı atık toplandığını ifade etti.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi olarak çevreci, daha yeşil, daha temiz ve düzenli, örnek bir bölge olma yolunda çalışmaların devam ettiğini ifade eden Nursaçan "Sanayimizden kaynaklanan günlük 40 ton evsel katı atık haftanın 6 günü toplanıyor. Caddelerin, yaya kaldırımlarının temizliği ve yeşil alanların bakımları düzenli olarak yapılmakta, çevre sağlığı ilaçlamaları kapsamında son teknolojik ilaçlama makineleri ile ilaçlama faaliyetlerine devam edilmektedir. Bölgemizin muhtelif yerlerinden alınan içme suyu numunelerinin kimyasal ve bakteriyolojik analizleri düzenli olarak Halk Sağlığı Laboratuarlarında yaptırılmaktadır. Kayseri OSB içinde, 2019 yılında yaklaşık 32 bin metrekare yeşil alan yapılması planlanmaktadır" dedi.

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