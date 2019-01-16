Kayseri itfaiyesi 1 gecede 98 olaya müdahale etti

KAYSERİ, () - KAYSERİ'de hızı saatte 90 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bir gecede 98 olaya müdahale etti.

Dün akşam saatlerinde başlayan fırtına kent merkezinde ve özellikle Talas’ta etkili oldu. Fırtına nedeniyle Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine 791 ihbar geldi. Yapılan her ihbarı değerlendiren ekipler, 98 olaya müdahale etti. İtfaiye ekipleri, fırtınanın etkili olduğu birkaç saat içinde 14 yangın, 79 kurtarma, 2 su baskını ve 3 trafik kazası olayına müdahalede bulundu.

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