Kayseri halkı büyükşehir'e güveniyor

KAYSERİ, () - BÜYÜKŞEHİR Belediye Başkanı Mustafa Çelik, uzlaşmacı ve yatırımcı yönünü Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı’nda da gösterdi. Eski adıyla Tavlusun Caddesi üzerindeki 46 gecekondu ve kaçak yapının 134 hak sahibi ile çok kısa bir sürede tek tek rızaen anlaşıldı. Başkan Çelik, kararlılık ve cesaretle başladıkları yol çalışmasında hızlı bir şekilde ilerlediklerini söyledi.

Yeni bulvarların açılmasında ve Mimarsinan Kavşağı ile Anadolu Harikalar Diyarı arasındaki yol gibi pek çok yolun genişletilmesinde vatandaşların güvenini ve rızasını alan Büyükşehir Belediyesi, Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı’nda da uzlaşmacı özelliğini gösterdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, eski adıyla Tavlusun Caddesi olarak bilinen Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı’nın devamındaki yol güzergahında incelemelerde bulundu ve anlaşmaya varılan kaçak yapıların yıkımına katıldı. Başkan Çelik, yıkım sırasında kepçeyi bizzat kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 3,5 yılda çok önemli projeleri hayata geçirdiklerini belirterek, Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı’nın da bu projelerden birisi olduğunu söyledi. Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı ile birlikte üç ayrı devasa bulvarı açma çalışmaları yaptıklarını ifade eden Başkan Çelik, “Burası 50 metre genişliğinde bir yol olacak. Ortasından raylı sistem geçecek. Her iki yanında 3+3 şeritli lastik tekerlekli araç yolu, kenarlarında bisiklet yolları, yaya yolları ve yeşil alanı ile çok modern bir yol yapıyoruz. Trafiği şu an bile çok yoğun bir yol. Acil bir ihtiyaçtı. Buradaki zorluğumuz yol güzergahında gecekondular ve kaçak yapıların olmasıydı. 46 yapının 134 hak sahibi ile uzlaşarak rızaen anlaştık. Yolun temizlenen bölümünde altyapı çalışmalarına başlamıştık. Ardından Fen İşleri Dairemiz çalışmalara başlayacak ve yolu yapacak. Bu yol, açtığımız andan itibaren büyük bir yükü alacak. Hamdolsun bunu yapmak bize nasip oldu” dedi.

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