Kayseri Gazeteciler Cemiyeti’nden (KGC) ERÜ ve Kayseri üniversitesi rektörlerine ziyaret

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Mustafa Çalış ve Kayseri Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof.Dr. Kurtuluş Karamustafa 'a Kayseri Gazeteciler Cemiyeti (KGC) Başkanı Veli Altınkaya ve yönetim kurulu üyeleri ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış’a yeni görevinde başarılar dileyen Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, Erciyes Üniversitesi’nin Kayseri’nin ve Türkiye’nin önemli değerlerinden biri olduğunu belirtti. Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ise Kayseri Gazeteciler Cemiyeti’nin gerçekleştirdiği ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Rektör Çalış, “Buranın başarısı Kayseri’nin, yani ülkemizin başarısıdır. Biz ülkemiz için, Kayserimiz için elimizden geleni yapacağız. Burası araştırma üniversitesidir. Biz bu araştırma üniversitemiz ile vatanımıza, milletimize, daha fazla fayda sağlayabilmek için elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Bu konuda çalışmalara başladık. Mesela Teknoparkı daha işlev hale getirmeye çalışacağız. Sanayi Odası Başkanımız, Ticaret Odası Başkanımız, OSB Başkanımız yanımızda olduklarını belirttiler. Sonuçta burası hepimizin yuvası. Üniversitemiz gerçekten Kayseri için çok önemli. Birlikte çalışacağız ve üniversitemizi yükseltmeye çalışacağız Kayseri için elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Geleceğimiz için bunu yapmak zorundayız” dedi.

Rektör Çalış konuşmasında Kayseri’de tüm üniversiteler ile işbirliği halinde olacaklarını kaydederken, “Biliyorsunuz yeni bir üniversite doğdu. Kurtuluş hocam Kayseri Üniversitesinin rektörü oldu. YÖK başkanımızla görüştük. ’Orası size emanet, beraber çalışacaksınız’ dedi. Tabi ki de söylemese de biz öyle yapacağız. Kurtuluş hocamla çok iyi bir istişare içindeyiz. Her türlü ihtiyacında yanındayız. Oda bizim yanımızda. Güzel bir işbirliği içinde Kayseri Üniversitesi’ni daha da yükseklere taşıyacağız. Kayseri’ye yakışır bir üniversite olacak inşallah ve bunun için elimizden geleni yapacağız. Dün Naci Yazgan Üniversitesi mütevelli heyeti ile yönetim kurulu ve sayın rektörümüz de geldi, konuştuk. Onlar ile de biz beraberiz. Abdullah Gül Üniversitesi ile de beraberiz. Yani biz burada kendimiz ayrı kurum, onları ayrı bir kurum gibi görmüyoruz. Onlar ne kadar başarılı olursa, biz o kadar başarılıyız. Biz ne kadar başarılı olursak, onlar da o kadar başarılıdır. Her şeyi birlikte yapacağız. Tabi ki her konuda biz onlara yardımcı olmaya çalışacağız. Kayseri’deki tüm sivil toplum kuruluşları ile birlikte çalışacağız. Sizlerden de basın olarak ricam; bizim bir yanlışımız ve eksiğimiz olursa bizleri uyarmanız çok önemli. Her zaman desteğinizi bekliyoruz” diye konuştu. Ziyaretin sonunda ERÜ Rektörü Prof. Dr. Çalış ve gazetecilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

KGC YÖNETİMİ KAYSERİ ÜNİVERSİTESİNDE

KAyseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa’ya ‘Hayırlı Olsun” ziyaretinde bulundu. Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa’ya yeni görevinde başarılar dileyen Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, Kayseri’nin Anadolu’da dört üniversitesi bulunan nadir şehirlerinden birisi olduğunu kaydetti. Altınkaya, “Biz yapacağınız her doğru işte Kayseri Üniversitesi’nin yanında olacağız. Sonuçta hep beraber burada bir üniversite vücuda getireceğiz. Kayseri Üniversitesi’nin daha da hızlı gelişmesi noktasında müstakil bir kampüse kavuşması gerektiğinin kanaatindeyim” dedi.

Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ise, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kuruluna ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Basının kurumlar ile halkın iletişim kanalı olduğuna dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Karamustafa, “Üniversiteler niye var dersek. Birincisi üniversiteler bilim üreten müesseselerdir. İkincisi ise ürettiği bilgiyi öğrenciler ile paylaşıyor ve toplumda entelektüel yapının gelişmesine ciddi katkı sağlıyor. En önemlilerinden bir tanesi de üniversiteler toplumla kucaklaşan, topluma önderlik eden müesseselerdir. Bugün dünyada hiçbir ülke yoktur ki, gelişmiş üniversiteleri olsun, ama o ülke geri gitmiş olsun. Aksine üniversite sistemi gelişmemiş ama o ülke gelişmiş olsun. Kayseri ili Anadolu’daki önemli bir kent. Üniversiteleri ile de önemli bir kent. Erciyes Üniversitesi’nden çıkan Kayseri şehrinin adını taşıyan bir üniversite olsak ta, bizim köklerimiz Erciyes Üniversitesi’nin öncesine gidiyor. Dolayısıyla köklü bir üniversitenin bünyesinden çıkan bu şehrin ismini taşıyan Kayseri Üniversitesi de, hem şehrimizde, hem de ülkemizde, hem de uluslararası düzeyde önemli işler yapacaktır” diye konuştu.

Ziyaretin sonunda Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, gazetecilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.