Kayseri'de Yenilenebilir Enerji Kooperatifleri Çalıştayı

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, () - KAYSERİ Mobilya Kentte faaliyete geçecek 5 megawattlık güneş enerji santrali açılışı dolayısı ile 'IV. Yenilenebilir Enerji Kooperatifleri Çalıştayı' yapıldı.

Çalıştaya, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürü Arif Sami Seymenoğlu, Mobilyacılar Yenilenebilir Enerji Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Halil Vurgun ve davetliler katıldı. Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Mobilyacılar Yenilenebilir Enerji Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Halil Vurgun, "Kayseri Mobilya üretim üssü olan mobilya kentte 2017 yılı Eylül ayında Mobilyacılar Yenilenebilir Enerji Kooperatifimizi kurduk, lisanssız üretim kapsamında her biri 1 megawatt olmak üzere toplam da 5 megawatt bağlantı görüşünü dağıtım şirketimizden alarak yapım için çalışmalarına başladık. Türkiye’nin faaliyete geçen ilk enerji kooperatifi olmamız bizim için büyük gurur kaynağıdır. Şu an itibari ile bizim net 300 bin metrekare çatımız var ve bunun henüz yüzde 10’luk kısmını faaliyete geçirdik. Hedefimiz planlanan 270 bin metrekare alanın tamamının güneş panelleri ile kapatılarak dünyanın en büyük çatı uygulamasını ülkemize kazandırmak" ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürü Arif Sami Seymenoğlu ise, Mobilyacılar Yenilenebilir Enerji Kooperatifi'nin 1’inci etap güneş enerjisi santralinin yarın faaliyete geçeceğini belirterek, "Enerji milli servet. Bu servet kullanılmadıkça dışa bağımlılıkta paralel olarak artıyor. Ülkemizde son zamanlarda çok ciddi miktarda yenilenebilir enerji yatırımları var. Bizde yenilenebilir enerji konusuna bakanlık olarak katkı sağlamak amacıyla 2012 yılından bu yana bir çalışma başlattık. Projemiz Yenilenebilir Kooperatifçiliğinin ülkemizde geliştirilmesi. Bu amaçla bu projemizin başarılı olacağını tahmin ediyorum" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız da, "Kooperatifler; bir araya gelmenin, biz olma kültürünün, devlette ortak dil oluşturmanın en önemli öğelerindendir. Daha uzun mesafe katedebilmemiz için mutlaka bütün benlerin biz olması gerekiyor. O yüzden enerji sektöründe ya da ister su kaynakları, ister rüzgar, isterse güneş de hangi yenilenebilir enerji kaynakları olursa olsun mutlaka bununla beraber işbirliğini gösterebilmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

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