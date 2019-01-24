Kayseri'de uyuşturucuya 2 tutuklama

KAYSERİ'de polis tarafından uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Kayseri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik operasyon yaptı. Operasyonda A.Y. (31) ve S.Y. (26) gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve üst aramalarında 2 parça esrar, 1 parça bonzai, 1 parça metamfetamin, 1 tabanca, ve uyuşturucu paketlenmesinde kullanılan rulo alimünyum folyo ele geçirildi. 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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