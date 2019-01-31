Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 1 gözaltı

KAYSERİ, ()- KAYSERİ'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda A.U. (24) gözaltına alındı. Şüphelinin üst ve ev aramasında 50 gram metamfetamin, uyuşturucu paketlenmesinde kullanılan alüminyum folyo ve bir tabanca ele geçirildi. Soruşturma sürdürülüyor.

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