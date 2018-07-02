Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

KAYSERİ, () - KAYSERİ'de, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 2 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik il genelinde operasyon düzenlendi. Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen G.T. (29) ile E.Y. (32) polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. G.T. ve E.Y.'nin üzerlerinde ve otomobillerinde yapılan aramalarda, 50 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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