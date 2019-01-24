Kayseri'de sigara bıraktırma poliklinik sayısı 5'e yükseldi

KAYSERİ, () - KAYSERİ'de İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde sigara bıraktırma polikliniklerinin sayısı 5'e yükseldi.

Sigara Bıraktırma Polikliniklerinde doktorlar tarafından sigara bırakma konusunda ücretsiz muayene olma imkânı sağlandığına dikkat çeken İl Sağlık Müdürlüğü Tütünle Mücadele Birim Sorumlusu Dr. Osman Demir, Kayseri'de 2 olan sigara bıraktırma merkez sayısının 5'e çıkarıldığı ifade etti. Kayseri'de faaliyet gösteren sigara bıraktırma polikliniklerine geçtiğimiz yıl toplam 9 bin 123 hasta başvurdu ve bu hastaların 9 bin 007'ine ilaç tedavisi başlandı. 116 hasta ise danışmanlık hizmeti aldı.

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