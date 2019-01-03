Kayseri'de sağlık hizmetleri komisyonu ve yoğun bakım toplantısı yapıldı

KAYSERİ, () - KAYSERİ'de 3. Bölge Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) ve yoğun bakım toplantısı düzenlendi.

Şehir Hastanesi konferans salonunda düzenlenen toplantıya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Niğde İl Sağlık Müdürü Dr. Ertan Değirmencioğlu, Kayseri, Niğde, Nevşehir ve Yozgat İl Sağlık Müdürlüklerinden Başkan ve Başkan yardımcıları, il ambulans servisi başhekimleri, Kamu-Özel ve üniversite hastanelerinin ASKOM Temsilcileri katıldı.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli yaptığı açıklamada " Temel amacının, hastane ve hastane öncesi acil sağlık hizmetlerindeki organizasyonun daha verimli hale getirilmesi, hastanelerin acil kısımlarının efektif çalıştırılması ve hasta mağduriyetlerinin yaşanmaması için etkili bir iletişim ağı ile ortak çözümler üretilmesi olduğunu belirterek “Kayseri, bölgemizin sağlık üssüdür. Bunu daha da ileriye götürmek istiyoruz. Acil sağlık hizmetlerinde iyi bir noktaya geldiğimizi düşünüyorum. İlimizde kara ambulanslarımızın yanında hava ambulansı ve kar paletli ambulanslarımız da hizmetlerini optimal bir biçimde yerine getirmektedir. Bölge olarak vatandaşlarımızın acil sağlık hizmetlerinden en üst düzeyde faydalanabilmesi için üzerimize düşen görevi gayretle yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Yapılan çalışmalarla Şehir Hastanesi, Fakülte Hastanesi ve Özel hastanelerin uyumlu çalışma neticesinde il dışı sevklerin azaldığına dikkat çeken Benli, " Şehir Hastanemize El Cerrahisi Uzmanı atanmıştır. El Cerrahisi Uzmanımızın göreve başlaması ile mikrocerrahi sevklerimiz daha da azalacaktır. Yine kapalı Psikiyatri Servisimiz olmadığı için hastalarımızı il dışına sevk ediyorduk. Kayseri Devlet Hastanesi bünyesinde de şubat ayında açmayı planladığımız kapalı psikiyatri servisi ile ihtiyaç duyan hastalarımızı ilimizde tedavi etme imkanına sahip olacağız." şeklinde konuştu

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