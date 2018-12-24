Kayseri'de sağlık çalışanlarına hakları anlatıldı

KAYSERİ, () - İL Sağlık Müdürlüğü, Erciyes Üniversitesi ve devlet hastanesi tarafından 'Sağlıkta Hukuk' 'konulu bir sempozyum düzenlendi. Sempozyumda sağlık çalışanlarına hakları anlatıldı

Devlet Hastanesi 5. Blok konferans salonunda düzenlenen sempozyuma, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Doğan, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Özyalçın, Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. İsmail Altıntop, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim görevlileri, Hukuk Fakültesi öğrencileri ve devlet hastanesinde çalışan hekimler katıldı.

Sempozyumda konuşan Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Murat Doğan, “Doktorluk mesleği toplumda saygınlık kazanmış meslek dalları arasında yer alıyor. Bu hususta herkes hemfikirdir. Fakat son yıllarda sağlıkta üzücü olaylar yaşanıyor. Hekimlere şiddete varan bir tepki ile karşı karşıyayız. Bunda birçok faktör rol oynuyor. Hedef kitlemiz zaten sağlık çalışanı. Bu eğitimle hekim ve sağlık çalışanlarının hukuk nazarında suçlu olmamak adına neler yapması, nelere dikkat etmesi gerektiği, sorumluluk doğmadan güven içerisinde çalışabilmek için neler değerliymiş onlar anlatılacak” dedi.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli de hukukçuların konuya bakışına önem verdiklerini dile getirerek, 2010 yılında Malpraktis Yasası'nın çıkmasıyla beraber hekimlik mesleğinin ve sağlıkçıların bu duruma ayak uyduramadığını söyledi. Benli ayrıca, bundan sonra sağlık hukukunu hekimliğin bir parçası olarak görmek gerektiğini ve ona göre tedbir alınmasını istedi. Yapılan konuşmaların ardından iki oturum şeklinde düzenlenen sempozyum, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Murat Doğan’ın başkanlığında gün boyu devam etti.

FOTOĞRAFLI