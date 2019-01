Kayseri'de rektörler basın mensuplarıyla bir araya geldi

KAYSERİ Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ve Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında kentte görev yapan basın mensupları ile bir araya geldi.Erciyes Üniversitesi kampüs alanındaki bir restoranda düzenlenen programa; Rektör Kurtuluş Karamustafa, Mustafa Çalış ile birlikte Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya ve basın mensupları katıldı. Programda konuşan ERÜ Rektörü Mustafa Çalış, basın mensupları ile her zaman koordineli çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi. Rektör Çalış, "Hepiniz biliyorsunuz ki ulvi bir mesleğin mensuplarısınız. Biz bugün siz basın mensupları ile bir araya gelerek, karşılıklı ilişkilerimizi geliştirelim istedik. Demokrasinin üç kuvveti vardır. Birisi yasama, birisi yürütme, birisi de yargı. Aslında bir etken de, itici güç medyadır. Bunu hepimiz biliyoruz. Bundan dolayı her zaman gazetecilerimizin desteklenmesi taraftarıyım. Bu konuda her zaman yanınızdayız. İşbirliği yapmak istiyoruz" dedi.KAYÜ Rektörü Kurtuluş Karamustafa, basın mensupları ile iyi bir diyalog içerisinde olduklarını belirterek, şöyle konuştu: "Tabi 58 yıl önceki gazetecilik koşulları ile bugünkü koşullara baktığımız zaman, o zaman tek yönlü bir iletişim söz konusuydu. Ama artık sosyal medyanın, internet haberciliğinin devreye girmesiyle artık etkileşimli interaktif dediğimiz gazetecilik ortaya çıkmış oldu. Biz Kayseri’deki basın mensuplarının bunu çok iyi uyguladıklarını görüyoruz. Bu manada ben üniversitemize vermiş olduğunuz desteklerden dolayı teşekkür ediyorum."Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya ise, iki rektöre teşekkür ederek, şunları söyledi: "Bugün Kayseri sahip olduğu 4 üniversite ile Türkiye'de nadir şehirlerden biridir. Kayseri 3'ü kamu ve 1'i vakıf üniversitesi ile beraber toplam öğrenci sayısına baktığımızda yaklaşık 80 bini bulan öğrenci sayısına sahiptir. Akademik kadrosu, idari personeli de eklediğimizde 100 bin nüfusa hitap eden devasa külliye ile karşı karşıyayız. Bu manada üniversitelerimizin, Kayseri'de kaynaşma, dayanışma, sanayi ile işbirliği ve şehirle kucaklaşma adına güzel çalışmalar yaptığını biliyoruz."

FOTOĞRAFLI