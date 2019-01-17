Kayseri'de polisinin son 1 aylık çalışmaları açıklandı

KAYSERİ, () - KAYSERİ Emniyet Müdürlüğü, son 1 ayda yapılan faaliyetleri yaptığı yazılı açıklama ile duyurdu.

Emniyet Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre son 1 ay içinde Cinayet Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmada 7 olayda yakalanan 21 kişiden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gasp Büro Amirliğinin yaptığı çalışmalarda ise 10 olayda 17 kişi gözaltına alındı, 3 kişi mahkeme tarafından tutuklandı. Ahlak Büro Amirliğinin yaptığı çalışmada ise 67 kişiye adli ve idari işlem yapılırken 2 kişi tutuklandı. Kayseri'de fuhuş yapıldığı belirlenen 12 ev ise komisyon kararıyla kapatıldı.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri 8'i evden, 9'u işyerinden ve kurumdan, 10'u otodan, 3'ü açıktan hırsızlık olmak üzere işlem yapılan 30 olayda yakalanan 51 kişiden 25’i tutuklandı. Aranan şahıslar büro amirliği tarafından haklarında çeşitli suçlardan dolayı yakalama ve UYAP aranması bulunan 584 kişi ise yakalanarak adliyeye çıkarıldı. 186 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmada 8 olayda yakalanan 1’kişi tutuklandı.

1 AYDA 27 UYUŞTURUCU SATICISI TUTUKLANDI

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonlarda ise 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' ve 'Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçlarından 120 olayda 193 kişiye yasal işlem yapıldı. 27 zehir taciri tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan operasyonlarda 92,75 gram kubar esrar, 46 gram toz esrar, 27 gram eroin, 414 gram metamfetamin, 17 gram bonzai ve 43 bin 909 uyuşturucu-uyarıcı hap ele geçirildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda ise 34 bin 821 araç kontrol edildi. Eksikliği görülen 8 bin 660 araca trafik idari para cezası kesildi. 417 araç trafikten men edildi.

