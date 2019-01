Kayseri'de öğrencilerin karne heyecanı

KAYSERİ, () - KAYSERİ Valisi Şehmus Günaydın, Rezzan Has Ortaokulu'nda öğrencilere karne dağıttı.

Karne dağıtım törenine Vali Şehmus Günaydın'ın yanı sıra Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci ve davetliler katıldı. Öğrencilerle sohbet ederek karne dağıtımını gerçekleştiren Vali Günaydın, hediyeler de verdi. Karne dağıtım töreninde konuşan Vali Şehmus Günaydın, şöyle dedi:

"2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk yarısını tamamlamış bulunuyoruz. Bu dönem içerisinde büyük gayret gösteren, emek veren öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Çocuklarımızı da gayretlerinden dolayı tebrik ediyorum. Çocuklarımızın gelecekte ülkemize, milletimize faydalı işler yapması için faydalı hizmetlerde bulunması için bizler her türlü desteği ve katkıyı vermek zorundayız. Yerel yönetimimizle, milli eğitimimizle çocuklarımızı iyi yetiştireceğiz. Çünkü, ülkemizin dünyada rekabet gücünün artması için iyi yetişmiş, kaliteli insan gücüne ihtiyacımız var. Eğitimin her aşamasında çok dikkatli, özenli olmamız lazım. Bizler imkanlar içerisinde okullara her türlü desteği veriyoruz vermeye de devam edeceğiz. Özellikle Kayseri'de göreve başladıktan sonra da mümkün olduğu sürece okullarımızı ziyaret ettim. Okul ziyaretlerimizde öğretmen, yöneticilerimizle görüşüyoruz. Çünkü, çocuklarımız anne babalarından daha çok vakitlerini öğretmenleri ile okulda geçiriyor."

Kayseri'de eğitimde fiziki şartların daha iyi bir noktaya gelmesi için çalışma yaptıklarını kaydeden Günaydın, "Öncelikli hedefimiz tekli eğitime geçmektir. Bugün yaklaşık 128 okulumuzda maalesef çift eğitim var, bunu hızlı bir şekilde değiştirmemiz lazım" dedi.

